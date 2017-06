Il Servizio Civile si può fare in Bica

un anno di BiCa

Il Servizio Civile Nazionale? A Carnago si potrà fare in biblioteca.

BiCa, la biblioteca comunale di via Libertà, ha deciso di aderire al bando di Servizio Civile 2017 promosso da ANCI Lombardia.

Il bando, che è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, prevede l’impegno di due volontari per trenta ore a settimana come supporto alle attività della biblioteca, all’organizzazione di eventi culturali e alle iniziative con le scuole.

Per le attività svolte, è prevista un’indennità di 433 euro al mese per ciascun volontario. Per candidarsi è necessario consegnare l’apposita domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Carnago entro le ore 13:00 del 26 giugno.

Per informazioni e per la modulistica: BICA-Biblioteca di Carnago oppure www.dotecomune.it