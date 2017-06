Il tour di Varesenews nei siti Unesco parte dal Monte San Giorgio

varese4u - monte san giorgio

(foto di Samanta Franzetti)

Parte domenica 2 luglio un nuovo tour di Varesenews dedicato ai siti Unesco della provincia di Varese.

Per tutto il mese di luglio i nostri giornalisti visiteranno e racconteranno i quattro siti che l’Unesco ha inserito nei beni patrimonio dell’umanità: il Monte San Giorgio, a cavallo tra la Valceresio e il Canton Ticino, il Sacro Monte di Varese, Castelseprio e l’Isolino Virginia.

Sono siti che uniscono bellezze naturali, storia e cultura e che, insieme ai territori immediatamente circostanti, hanno un grande valore per chi ci vive e per chi ancora non li conosce, per il turismo e per la valorizzazione di un sistema territoriale che ha ancora molto da esprimere.

Inizieremo dal sito Unesco del Monte San Giorgio nella prima settimana di luglio, nella seconda saremo al Sacro Monte, nella terza a Castelseprio e infine chiuderemo con l’Isolino Virginia.

Un viaggio che si allargherà ai territori che ospitano i beni dichiarati “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco, raccontandone le bellezze naturalistiche e non solo.

La prima tappa di questo nuovo viaggio sarà domenica 2 luglio. Insieme agli Amici del Monte Orsa vi porteremo con noi alla scoperta del comprensorio del Monte San Giorgio, della natura, dei paesaggi e della storia che racchiude.

Martedì 4 luglio saremo a Clivio e a Viggiù.

Mercoledì 5 luglio visiteremo Besano e Saltrio.

Giovedì 6 luglio saremo sul Monte San Giorgio e a Meride, in Canton Ticino.

Infine venerdì 7 luglio chiuderemo la prima settimana di tour a Porto Ceresio.

Potete seguire le varie tappe della prima settimana sulla pagina Facebook del progetto Varese4U dedicata al Monte San Giorgio, dove il racconto si svilupperà con foto, video e interviste.

Potete partecipare anche voi, sia sulla pagina Facebook generale del progetto Varese4U (con foto e post) sia utilizzando Instagram con l’hashtag #varese4u.

