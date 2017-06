Il Varese si affida al “mago della Serie D”

Varese - Cuneo 1-2

Nuovo cambio sulla panchina del Varese, anche se la sorpresa è relativa. A prendere le redini della squadra che dovrà provare a vincere la Serie D arriverà un tecnico che ha già vinto a più riprese questo campionato, l’ultima il mese scorso alla guida del Cuneo.

Il nuovo allenatore biancorosso sarà infatti Salvatore Iacolino, che sostituirà Stefano Bettinelli nella stagione 2017-18. Lo ha annunciato questa sera – venerdì 9 giugno – la società presieduta da Aldo Taddeo, che dunque cala un asso pesante sul tavolo del campionato ma anche delle tesissime relazioni interne tra soci di maggioranza e minoranza.

Proprio Taddeo spiega: «Ora si fa sul serio: Iacolino è il primo tassello per iniziare al meglio la stagione. Finalmente si torna a parlare di campo e di calcio giocato: siamo davvero felici di avere il mister sulla nostra panchina perché vogliamo coronare con forza il sogno che quest’anno ci è sfuggito (con Bettinelli alla guida nel finale di stagione ndr) per un soffio».

Iacolino, siciliano di Agrigento, 66 anni, ha alle spalle una lunga esperienza maturata quasi esclusivamente sui campi piemontesi (addirittura alla Juve, con cui ha vinto un campionato Primavera) e ha ottenuto ben sette promozioni dalla Serie D. Già in passato il tecnico, che con il Cuneo è stato autore di una rimonta clamorosa, ha sfiorato la panchina del Varese in più di una circostanza, come ammise lui stesso dopo la partita giocata a Masnago pochi mesi fa. Anche dopo l’esonero di Ramella fu in ballottaggio con Baiano, ma alla fine prevalse quest’ultimo. Ora però, il dado è tratto: l’allenatore c’è, ma bisogna fare la squadra. Al d. s. Merlin – a questo punto riconfermato – il compito di costruirla, a Taddeo e Basile quello di garantire le risorse.