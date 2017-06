Il veneto Mazzucco conquista il GP dell’Arno

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Il padovano Fabio Mazzucco, tesserato per il team Borgo Molino Rinascita Ormelle, ha conquistato il GP dell’Arno disputato nel pomeriggio di domenica 11 giugno con partenza e arrivo a Solbiate Arno.

La gara internazionale, organizzata dalla Carnaghese del presidente Zanzi, ha visto al via 179 atleti di 38 diverse squadre, tra nazionali, selezioni e gruppi sportivi. Mazzucco ha lanciato l’azione decisiva nel corso del nono dei dieci giri in programma, staccando i compagni di fuga e guadagnando fino a 40″ di vantaggio. La rimonta degli inseguitori è stata veemente ma non è bastata: il giovane veneto ha vinto con leggero margine (2″) sul toscano Filippo Magli (Stabbia Ciclismo) e sul lombardo Luca Colnaghi (Biringhello), già secondo a Solbiate Arno nell’edizione 2016.

La corsa è stata aperte dallo start dato dal sindaco Oreste Battiston e dall’ex “prof” Ivan Basso, che su queste strade ha conquistato un’edizione del GP Carnaghese, “fratello maggiore” del GP dell’Arno. Il tracciato prevedeva 10 tornate di un circuito di 12,4 chilometri.

Gara movimentata nella prima parte con numerosi tentativi; il più interessante è stato quello di Tiziano Guglielmi (Romagnano Guerciotti) rimasto solo al comando per diversi chilometri con oltre 1′ di vantaggio a metà gara. L’azione di Guglielmi ha spezzato il plotone; dopo la fine della sua fuga si sono trovati in testa diciannove atleti tra cui Mazzucco che, come detto, a metà della nona tornata ha lasciato la compagnia e si è involato verso il successo.