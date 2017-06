Il vigile del fuoco Vanoni va in pensione, la sua squadra “lo abbraccia”

Non serve aver fatto il vigile del fuoco per sapere che “vigili del fuoco” si resta tutta la vita. Ma forse bisognerebbe chiedere conferma a Roberto Vanoni, capo reparto esperto che il ministero dell’Interno ha collocato a riposo nei giorni scorsi. Un riposo meritato, per raggiunti limiti d’età, ma che non farà mai dimenticare a un vigile del fuoco quale è stata la sua missione.

Forse ricorderà qualche volto, forse ricorderà quale episodio particolare perché una vita al servizio degli altri non si archivia tanto facilmente.

E i suoi compagni hanno celebrato con lui l’ultimo giorno di lavoro, tutti in caserma: sirene ed elicotteri a suggellare l’ultimo abbraccio.

Una festa meritata fino all’ultimo sorriso: nominato vigile permanente nel 1976 Roberto Vanoni ha ottenuto prima la nomina a capo squadra e poi a capo reparto nel 2003.

Nella sua lunga carriera ha partecipato a molti corsi di formazione conseguendo l’abilitazione a istruttore patente nautica, istruttore Saf e Istruttore ATP, distinguendosi anche nell’ambito dell’attività sportiva nella disciplina “nuoto salvamento”.

Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in ambito provinciale, nazionale ed internazionale. Nel 1997 in occasione del terremoto Umbria-Marche ha conseguito la “benemerenza con medaglia”. Ha partecipato nell’ambito di una missione internazionale in Albania nel mese di maggio ’99 e nel 2001 alla “Missione Arcobaleno”. Capacità ed abnegazione gli hanno valso diversi encomi ufficiali nonché la croce di anzianità per aver svolto lodevole servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco dando prova di capacità e zelo.

Il 4 dicembre 2016 ha ricevuto l’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Il comandante provinciale Giulio De Palma ha augurato a Roberto Vanoni un sereno avvenire.