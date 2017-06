Il Volo e il concerto di Vasco Rossi in diretta, doppio evento al cinema

Vasco Rossi in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna

Due appuntamenti musicali al Multisala Impero di Varese. Il primo è per giovedì 15 giugno, alle 17 e 30 3 alle 20.00 con la proiezione del film-concerto “Il Volo Con Placido Domingo – Notte Magica”.

Un film-concerto che farà rivivere vari momenti del Tour 2017 de Il Volo: dal backstage della recentissima tappa di marzo a Los Angeles, indietro fino alla “nascita” del tour con il concerto a Firenze nella magnifica cornice di Piazza Santa Croce. Il trio dei giovani tenori italiani, definito il fenomeno del pop lirico, ha entusiasmato le platee dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. Il tour 2017 è iniziato al Music Hall di New York. Il Volo ha conquistato gli Stati Uniti con più di 15 tappe, tra cui il concerto al Microsoft Theater di Los Angeles di cui vedremo anche un piccolo assaggio al cinema. Il Trio è ora rientrato in Europa e sarà in Italia in varie arene e teatri importanti nei mesi di maggio, giugno e luglio. Sul grande schermo Notte Magica sarà proiettato solo il 15 giugno in tutta Italia: immagini inedite dal backstage del Tour 2017 negli USA – il palcoscenico di Los Angeles, le prove con Plácido Domingo, l’entusiasmo del pubblico – precedono il primissimo concerto Notte Magica di Piazza Santa Croce. (Biglietto intero 10,00€ -Biglietto ridotto/convezioni 8,00€).

Il secondo appuntamento invece è con Vasco Rossi, il 1 luglio. Al cinema infatti, sarà proiettato in diretta il concerto di Modena.

Modena Park… dove tutto è cominciato! 40 anni faIl mega concerto di Vasco Rossi, in programma nel Luglio 2017 al Modena Park di Modena (parco Enzo Ferrari), sarà l’unica data del 2017. Non sarà un semplice concerto. Sarà il concerto. Destinato a rimanere nella storia mondiale della musica, evento unico per la città di Modena, provincia a cui appartiene Zocca, paese Natale di Vasco. E proprio a Modena, 40 anni fa, ebbe luogo il primo concerto di Vasco, tenuto davanti a pochi studenti nell’aula magna dell’Istituto tecnico Corni di Modena, a breve distanza dal Modena Park.

Chi non fosse riuscito ad aggiudicarsi un biglietto (220 mila quelli venduti) per assistere al concerto di Vasco Rossi al Modena Park, il prossimo 1 luglio, potrà guardare lo show del rocker di Zocca in diretta al Multisala Impero Varese. A firmare la regia del concerto Pespy Romanoff. La proiezione inizierà alle 20. Biglietto intero 15,00.

Per info e acquisto www.multisalaimpero.com