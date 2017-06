Immigrati, Mirabelli: “Salvini fa di tutta un’erba un fascio”

“Salvini fa dei danni gravissimi presentando all’opinione pubblica gli immigrati come i responsabili di tutti i problemi del mondo, compresi quelli che non c’entrano niente. Tutto questo per portare a casa qualche voto in più. Inoltre, Salvini fa di tutta un’erba un fascio: mette insieme profughi con immigrati regolari e irregolari, cittadini nati in Italia, musulmani e terroristi e questo fa dei dànni incalcolabili di cui questa notte a Londra abbiamo visto i risultati. Oltretutto la Gran Bretagna ha 40 volte la percentuale di immigrati che c’è in Italia”. Lo ha detto il senatore PD Franco Mirabelli, intervenendo alla trasmissione Pane al Pane a Radio Lombardia.

“Non è neanche vero, come dice Salvini, che per discutere di Ius Soli non si fa nulla per gli italiani: sono stati approvati molti provvedimenti, come l’anticipo pensionistico o il reddito di inclusione, ma evidentemente Salvini non se n’è accorto perché è ossessionato dagli immigrati ed è in giro ad occuparsi solo di quello e non segue ciò che avviene nella politica italiana. – ha proseguito Mirabelli – Salvini ormai dice qualunque cosa pur di spiegare che il problema sono gli immigrati ma questo è un atteggiamento pericoloso”.

“I telegiornali, nei giorni scorsi, hanno mostrato dei dati secondo cui in Lombardia, Toscana e Trentino si è raggiunto lo stesso numero di occupati che c’erano prima della crisi, quindi, dire che la disoccupazione aumenta, oltretutto per colpa degli immigrati come fa notare Salvini, non è vero. Lentamente ci stiamo risollevando dalla crisi e non è vero, quindi, che tutto va male”, ha concluso il senatore PD.