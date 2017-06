Imprenditore trovato morto nell’ufficio di cartomanzia

Trovato cadavere di un imprenditore

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento di una palazzina in Contrada Tagliabo’ – lo stabile del Centro commerciale di Cocquio – al civico 14, questa mattina, 30 giugno, attorno alle 11.

Nell’immobile ha sede una società che offre servizi telefonici di cartomanzia: e proprio al secondo piano dello stabile, dove sono presenti gli uffici amministrativi dell’azienda, di cui l’imprenditore risultava socio, è stato trovato il corpo dell’uomo.

La vittima risultava residente in provincia di Verbania e non era raro che utilizzasse gli appartamenti per passarvi la notte nel caso facesse tardi. Così probabilmente un malore gli è stato fatale e i soci, non sentendolo rispondere al telefono hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza e sono arrivati i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento passando da una finestra aperta; a loro è toccato fare la scoperta: per il cinquantenne non c’era più nulla da fare.

I rilievi nei locali e la ricostruzione sommaria dell’accaduto sono stati eseguiti dalla polizia locale del Medio Verbano che esclude la responsabilità di terzi nell’accaduto.

L’intervento dei mezzi di soccorso non è passato inosservato all’ora della spesa: in molti hanno notato l’inconsueto via vai di forze dell’ordine e soccorritori, proprio in faccia alla stazione.