Imprese storiche, 70 mila in Italia, prime Milano, Napoli, Roma, Torino

Foto varie

Milano e la Lombardia hanno un ruolo di guida nel Paese per la storicità delle imprese, con rispettivamente 11 mila e 20 mila ultracinquantenni su circa 70 mila, secondo i dati della Camera di commercio di Milano. Prime in Italia per imprese storiche: Milano (11 mila ultracinquantenni), Napoli, Roma e Torino (circa 3 mila), Varese, Genova, Bologna, Caserta, Firenze (circa 2 mila). Prime per densità di imprese storiche rispetto al dato nazionale di 1,3 storiche ogni 100 imprese del territorio: Caltanissetta (5,4%), Milano (3,8%), Varese (3,5%), Lecco, Biella e Genova (circa 3%), Como (2,4%).

Ha dichiarato Alfredo Zini, consigliere della Camera di commercio di Milano e coordinatore del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano: “Le imprese storiche rappresentano una testimonianza della capacità di intraprendere che caratterizza Milano e mostrano una lunga capacità di durata. Sono inoltre elemento di attrattività turistica e costituiscono un museo diffuso in città che va valorizzato a livello internazionale”.

Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano e segretario generale di Unione Artigiani, ha commentato: “Diamo un riconoscimento alle imprese anche artigiane che hanno contribuito alla crescita economica, in molti casi con imprese familiari attive da molte generazioni. Un’arte che si è trasmessa, si è conservata e non è andata dispersa e che ancora oggi in molti casi è alla base del buon gusto e della qualità del “Made in Italy” conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”.

Oggi premiate 31 nuove botteghe storiche. Oggi presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale i rappresentanti del Comune di Milano, della Camera di commercio, delle Associazioni di categoria hanno consegnato a 31 attività commerciali milanesi il prestigioso riconoscimento di “Bottega Storica”. La premiazione è stata anche l’occasione per presentare a stampa e operatori il volume “Le Botteghe Storiche, 100 indirizzi della tradizione a Milano”, a firma del giornalista Alberto Oliva.

Alla consegna del premio hanno partecipato: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Cristina Tajani, Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Alfredo Zini, consigliere della Camera di commercio di Milano e coordinatore del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano e segretario generale di Unione Artigiani, Sandro Neri, direttore del quotidiano “Il Giorno”.

Le ultra cinquantenni in Lombardia. Quasi 2 mila imprese nate tra il 1940 e il 1949, oggi settantenni. Cinquemila nate tra il 1950 e il 1959, oggi sessantenni. Circa 11mila le imprese lombarde con circa cinquant’anni.

Le nate prima del 1940, che compiono almeno 77 anni, sono 1500 circa, di cui 797 a Milano. In Lombardia c’è una impresa tra le più antiche su tre in Italia, 1.500 su 4.400. A Milano le imprese più longeve della Lombardia: sono 797 le attive iscritte fino al 1940 su un totale regionale di 1.497, quasi una su due. Seguono Varese con 254, Como con 125 e Bergamo con 86.

I settori prevalenti delle imprese più antiche sono: industria, immobiliare e commercio.

LE 31 BOTTEGHE STORICHE PREMIATE DAL SINDACO SALA E DALL’ASSESSORE TAJANI

Tra le 31 nuove Botteghe Storiche cittadine la più antica è la “Coltelleria Lorenzi”, la cui apertura risale al 1919. Si passa poi alla “Gelateria Toldo” di via Sacchi che dal 1934 è tappa fissa di ogni goloso milanese così come “l’Antica Gelateria Sartori” che da oltre 70 anni, in stazione centrale, regala il miglior connubio tra l’ineguagliabile tradizione artigianale del gelato e il gusto degli ingredienti di alta qualità. Erede della tradizione dei maestri calzolai che realizzavano gli stivali per il reggimento Cavalleria Savoia di stanza nella adiacente caserma di via Vincenzo Monti è la Stivaleria Savoia, laboratorio-atelier dal 1965 punto di riferimento per il guardaroba maschile tra tradizione e ricercatezza. Una storia fatta di tradizione e qualità anche quella della “Pasticceria Gattullo” di Piazzale di Porta Lodovica, che dal 1961 lega la passione per l’arte pasticcera di una famiglia alle pause golose dei milanesi. Premiati anche gli autentici sapori della tradizione gastronomica meneghina proposti dal ristorante “Al Matarel”, in Corso Garibaldi sin dal 1962.

Sono due i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di ‘Bottega Storica’: che l’esercizio sia attivo da almeno 50 anni nel medesimo comparto merceologico, a prescindere da eventuali cambi di titolarità, e che conservi totalmente o in parte i caratteri costruttivi, decorativi e di interesse storico, urbano e architettonico.

La premiazione è stata anche l’occasione per presentare a stampa e operatori il volume “Le Botteghe Storiche, 100 indirizzi della tradizione a Milano” a firma del giornalista Alberto Oliva che racconta la storia, la tradizione e le curiosità di oltre 100 tra le vetrine più antiche della città. Una pubblicazione nata dalla collaborazione tra il Comune di Milano e il quotidiano “Il Giorno” il volume sarà distribuito gratuitamente in allegato alla testate martedì 27 giugno.