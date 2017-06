In 800 attorno al lago di Comabbio per ricordare Samia

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Chi per vincere, chi per fare un po’ di attività fisica, chi semplicemente per camminare e godersi il paesaggio. Tutti, 800 persone partenti, per ricordare Samia, atleta olimpionica somala andata incontro alla morte nel mar Mediterraneo mentre scappava dagli estremisti che le impedivano di allenarsi nel suo paese.

Questa mattina è andata in scena la 3° edizione della Lago di Comabbio Run – Corri con Samia. Le forti piogge della notte hanno lasciato spazio ben presto al sole ed al caldo umido che ha accompagnato tutti i runner lungo i 12km della panoramica pista ciclabile che si sviluppa tutt’attorno all’omonimo lago.

Logistica di partenze ed arrivo al Parco Berrini di Ternate con la sua bella e funzionale area feste pronta ad accogliere i partecipanti fin dalle prime luci dell’alba.

Presenza d’eccezione la sorella di Samia che ha salutato i runner alla partenza. Ad accompagnarla anche la nipotina di Samia, uno scricciolo di bambina che tanto ricorda nei suoi lineamenti la zia.

Prime partenze alle 9.10 con la gara dei bambini e poi alle 9.30 il via alla gara principale. Ricco ristoro per tutti all’arrivo e soprattutto tante ed ancor più ricche premiazioni.

Per la cronaca vittoria al femminile per Sabina Ambrosetti ed al maschile di Fouad Touti. La soddisfazione degli organizzatori nelle parole di Luciano Rech: “Una terza edizione che conferma l’apprezzamento dei partecipanti. Inizia a vedersi la presenza anche di gente che viene da fuori provincia e questo ci sprona a lavorare sempre più e meglio per questo evento dalle tre facce: sportivo, solidale e di promozione del territorio!”.