In arrivo una settimana a 35 gradi

Comincia l’estate e parte il refrain sul caldo. “Giuda” è stata ribattezzata l’alta pressione che si creerà sulla Penisola nei prossimi giorni. Ma è davvero già allarme caldo?

La situazione la riassume così il Centro Geofisico Prealpino: “L’alta pressione dal Nord Africa attraverso il Mediterraneo spinge aria via via più calda fino all’Europa centrale con bel tempo sull’Italia probabilmente anche per tutta la prossima settimana. Si tratta della prima, prolungata, ondata di calore dell’estate. La forte insolazione favorisce smog fotochimico e accumulo di ozono al suolo”.

PREVISIONI – Per domenica “Soleggiato. Solo qualche nube irregolare al mattino e cumuli di bel tempo sui monti nel pomeriggio in dissoluzione a sera. Asciutto. Sempre più caldo. Temperature particolarmente elevate in mnontagna”. Temperature fino a 32 gradi

Inizio di settimana, lunedì “ben soleggiato e molto caldo. Afoso sulla pianura e area metropolitana. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Asciutto. Zero termico sulle Alpi verso 4500m”. Gradi in aumento: massima prevista 33.

TENDENZA, ARRIVANO I 35° – “Martedì 13 e mercoledì 14 giugno: Ancora bel tempo estivo, tanto sole e molto caldo, con punte di 35°C sulla bassa padana.”