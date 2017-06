In città la statua della Madonna Pellegrina di Fatima

Foto varie

La Comunità cristiana di Luino, rappresentata dalle parrocchie della Città e del Decanato, si prepara ad accogliere dal 25 giugno al 2 luglio la statua della Madonna Pellegrina di Fatima.

Sarà una settimana intensa e ricca di appuntamenti dedicati a tutte le fasce della popolazione cittadina. I principali momenti comunitari saranno tre: l’arrivo della statua della Madonna, domenica 25 giugno; la processione cittadina nella serata di sabato 1 luglio; la ripartenza della statua, domenica 2 luglio.

Ogni giornata durante l’arco della settimana, invece, avrà una tematica precisa e vedrà l’alternarsi di celebrazioni eucaristiche (tre per giorno) con la recita del S. Rosario ed altri momenti di preghiera comunitaria e personale.

«Le comunità cristiane che hanno già vissuto la presenza della Madonna pellegrina di Fatima affermano di avere svolto una settimana di Esercizi Spirituali, in cui si è sperimentata una unione profonda con Maria e con Gesù, così da interrogare la propria vita orientandola verso la volontà di Dio. Spero che ciò possa succedere anche qui a Luino. Abbiamo bisogno di approfittare di tutte queste occasioni per fare crescere la fede in noi e chiederla anche per chi l’ha persa o l’ha affievolita. Confido in questo avvenimento spirituale, certo che l’intercessione della Vergine Maria sappia infondere, in tutti, propositi e frutti di bene, suscitati dall’incontro personale e comunitario con Gesù.» Questo è l’augurio che il prevosto, don Sergio Zambenetti, porge a tutta la Città invitandola a prepararsi a questa importante settimana.

IL CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI