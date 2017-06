In mostra l’universo sotterraneo del Monte Campo dei Fiori

Tempo libero generica

Domenica 25 giugno, dopo il concerto “L’orecchio di Orfeo”, verrà inaugurata la mostra in caverna di fotografia e video con tema “L’universo sotterraneo del Monte Campo dei Fiori”, curata dal Gruppo Speleologico del CAI Varese, dal Parco Campo dei Fiori e dall’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Valganna in seno alla Stagione Culturale 2017.

L’allestimento avrà come splendida cornice la Badia di Ganna e presenterà immagini degli aspetti più preziosi e particolari delle grotte e del sottosuolo del massiccio del Campo dei Fiori: gallerie, pozzi, concrezioni, fossili, acque sotterranee, invertebrati, pipistrelli e… speleologi. Si tratta di fotografie raccolte nell’ambito delle esplorazioni effettuate negli ultimi 40 anni, dalla Grotta Marelli, dietro al Grande Hotel del Campo dei Fiori, fino alle recenti scoperte nella Grotta dei Mattarelli.

L’inaugurazione avrà luogo alle ore 18.15 nell’ambito della rassegna “Musica,parole e suggestioni visive” dopo il concerto previsto per le ore 16.30 “L’orecchio di Orfeo”, con musiche di Chopin, Szeligowsky, Kisielewski e Szymanowski interpretate da Teresa Kaban al pianoforte e Henryk Blazej al flauto. Seguirà una breve conferenza “Il Parco sotterraneo del Campo dei Fiori: un’esperienza in “luce”, tenuta dal Presidente del Parco Giuseppe Barra e dal geologo Alessandro Uggeri, con la presentazione del Presidente del CAI Varese Pietro Macchi. La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta dal 25 giugno al 3 settembre nelle giornate di domenica, dalle ore 15 alle ore 18, grazie alla disponibilità delle GEV del Parco.