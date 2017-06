apparecchi laser operazione sala operatori

E’ stato inaugurato l’Ufficio Tutela Minori dell’Ambito sociale distrettuale di Varese. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi sociali di Varese Roberto Molinari e l’assessore ai servizi sociali di Malnate Maria Croci.

La nuova sede in via Frasconi di proprietà comunale ospita tutti gli operatori del distretto (assistenti sociali e psicologi) che si occupano di Tutela minori. La sede e il personale sono gestiti, d’intesa con Varese e i comuni del distretto, da una cooperativa sociale.

Sindaco e Assessori soddisfatti del lavoro svolto e delle sinergie che hanno consentito questo risultato: “Con questa apertura raggiungiamo due importanti risultati per quanto riguarda questo fondamentale servizio – ha detto Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali -. Da una parte, grazie alla gara che abbiamo esperito per l’affidamento della gestione, avremo una maggiore efficienza e anche un risparmio, inoltre concentrando in una unica struttura i servizi a disposizione dei vari comuni che fanno parte del Distretto socio sanitario potremo raggiungere una maggiore sinergia in un’ottica di miglioramento della qualità degli strumenti che noi possiamo offrire sia per quanto riguarda la prevenzione che l’intervento”.