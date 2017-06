Inaugurato un sollevatore per disabili al porto nuovo di Luino

Foto varie

È stato inaugurato in data odierna presso Marine Star dal Sindaco Andrea Pellicini e dal Presidente del Rotary Club Luino Laveno Tullio Macchi un sollevatore per disabili donato dal Rotary Club al Comune di Luino.

Il sollevatore permetterà a chi ha difficoltà motorie di poter accedere alle barche da diporto ed è stato posizionato presso l’area data in concessione dal Comune di Luino a Marine Star , rappresentata in data odierna da Vincenzo Montesanti e Stefania Tana.

Il Rotary Club Luino Laveno ha aderito ad un progetto chiamato DiversamenteLago promosso con altri cinque Rotary Club che si affacciano sul Lago Maggiore ( Borgomanero – Arona, club capofila e coordinatore del progetto, Pallanza- Stresa, Castelletto Ticino – Angera, Varese e Locarno).

Oltre all’istallazione, il progetto DiversamenteLago ha realizzato una Applicazione per Smartphone sia per IOS che per Android che permette di focalizzare gli approdi presenti sul Lago Maggiore: la App può essere scaricata gratuitamente.

«Sono soddisfatto dell’operato svolto con gli altri cinque Presidenti dei Rotary Club. – commenta il Presidente del Rotary Club Luino Laveno Tullio Macchi – Abbiamo predisposto tutto in vista dell’estate e anche la app è già scaricabile».

«Penso che questa sia un’iniziativa di grande civiltà. Per Luino un ulteriore servizio alla cittadinanza e ai tanti turisti anche stranieri – dichiara il sindaco Andrea Pellicini – Ringrazio il Rotary Club e Marine Star, che oramai è un punto di riferimento per la nautica del Lago Maggiore».