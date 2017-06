Incendio al Parco delle Groane, due ettari di bosco in fiamme

incidenti varie

L’incendio di domenica 18 giugno all’interno del Parco delle Groane ha interessato un’area boschiva di circa due ettari concentrata per intero sul territorio di Ceriano Laghetto, in una zona interna poco distante dal sottopasso della ferrovia in via Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 18.

Sul posto si sono precipitati i volontari dell’Antincendio Boschivo del Parco delle Groane, i VVF di Lazzate e i VVF di Bovisio Masciago.

Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Desio, una pattuglia della Polizia Locale del Parco delle Groane e il presidente del Parco Roberto Della Rovere. Per domare le fiamme è giunto sul posto anche un elicottero del servizio antincendio di Regione Lombardia. Nella mattinata di lunedì 19 giugno per spegnere gli ultimi focolai è intervenuto un mezzo dei VVF di Saronno.