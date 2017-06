Incendio distrugge il chiosco sul lago Maggiore

Completamente distrutto nella notte tra il 6 e il 7 gugno il bar La Noce di Ranco

Il chiosco La Noce sul lungolago di Angera è andato a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì. L’intera struttura è stata distrutta dalle fiamme che sono divampate attorno alle 2,30 del mattino. Il locale aveva chiuso da circa un’ora.

Il bar, noto luogo di ritrovo della movida angerese, è molto frequentato dai giovani del paese e dai turisti. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, spento dai Vigili del Fuoco che stanno verificando se vi sia stato dolo.

I quattordici vigili del fuoco intervenuti con quattro automezzi (due autopompe, un’autobotte e un’autoscala) hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono protratte sino alle ore 7. L’edificio è stato posto sotto sequestro.

La faccenda è piuttosto delicata per il fatto che la struttura, di proprietà comunale e ristrutturata nel 2010 con 456 mila euro dalla giunta di Vittorio Ponti (con fondi in parte del comune e in parte di Provincia e Demanio), è gestita da una società riconducibile a familiari di Pasquale D’Ambrosio attualmente ai domiciliari per traffico internazionale di droga tra l’Italia e l’Albania attraverso l’utilizzo di un aereo ultraleggero.