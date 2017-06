Incendio nella notte: evacuata una palazzina

Incendio in un'azienda agricola di Induno Olona spento dai Vigili del Fuoco di Varese nella notte tra martedì e mercoledì

Notte di paura a Gallarate per 16 famiglie residenti in uno stabile di via Pradisera evacuate a causa di un incendio.

Le fiamme sono divampate in cantina e il fumo ha invaso l’intero caseggiato. Immediatamente è scattato l’allarme e i vigili del fuoco sono partiti da Busto Arsizio con autoscala e autobotte.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona rimasta intossicata.-