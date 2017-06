Incendio nella notte in un appartamento in località Bosco

Montegrino Valtravaglia - Incendio a Bosco

Questa notte, giovedì 1° giugno, attorno alla 1.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Montegrino Valtravaglia, in località Bosco Valtravaglia, per un incendio scoppiato in un appartamento di via Roma.

Le fiamme si sono sono sviluppate in un un appartamento al piano terra, e per spegnerle i vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi: un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio.

La ragazza che occupava l’appartamento interessato dall’incendio è riuscita a mettersi in salvo autonomamente. I Vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente difficili, in quanto l’edificio era posto all’interno del centro storico della frazione, ed è stato possibile raggiungere il sito col solo fuoristrada modulare.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso per accertamenti.