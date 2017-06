Brucia la cappa della cucina, arrivano i pompieri

(immagine di repertorio)

Brutto risveglio questa mattina per una famiglia di Olgiate Olona che attorno alle 7.30 ha dovuto chiamare i Vigili del fuoco per un incendio scoppiato in cucina.

Le fiamme hanno interessato un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Unità d’Italia 34. A prendere fuoco la cappa della cucina.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Varese che in breve hanno spento il piccolo incendio.