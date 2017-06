Incidente in moto, interviene l’elisoccorso

Incidente domenica pomeriggio, 25 giugno, intorno alle 13.30 in via Zara a Tradate (nella foto il luogo dell’incidente). Un motociclista di 39 anni, per cause che i carabinieri di Saronno dovranno verificare, ha perso il controllo della sua moto cadendo a terra. Molto gravi le conseguenze dell’incidente: i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Como per trasportare il ferito.

L’uomo è stata ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo.