Incidente in moto per Max Biaggi

Max Biaggi ricoverato in ospedale. Il pilota di motociclismo ha avuto un incidente a Latina sul circuito del Sagittario, nel corso delle prove per gli internazionali di Supermoto, nella classe Onroad.

Immediato il trasporto all’ospedale San Camillo di Roma: ha subito un grave trauma toracico e le sue condizioni sono sotto osservazione dei medici. Il pilota non ha perso conoscenza e comunica con parenti, fidanzata e dottori.

Biaggi, nato nel 1971, nella sua carriera ha vinto sei campionati del mondo, 4 in 250 e 2 in Superbike. In passato gli sono state spesso attribuite relazioni con donne famose, tra le quali le supermodelle internazionali Naomi Campbell, Claudia Schiffer e la showgirl e attrice Anna Falchi. È stato legato per undici anni alla showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli. Dal 2015 è legato alla cantante Bianca Atzei.