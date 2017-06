Scontro in serata, cinque ragazze ferite

Foto varie

Cinque ragazze – nemmeno ventenni – sono rimaste ferite in un incidente stradale a Mesenzana, nella serata di giovedì 1 giugno.

Si tratta di uno scontro tra due auto avvenuto alle 22.40 appena sotto al nucleo vecchio del paese, sul tornante dello stradone all’ingresso del paese, all’incrocio con la secondaria via della Chiesa.

Il 118 ha inviato in posto ben quattro mezzi, tre ambulanze e un’automedica: cinque ragazze sono state soccorse e due di loro sono state trasferite in ospedale di Circolo a Varese, in codice giallo (ferite, ma non in pericolo di vita). Gli altri feriti, in codice verde, sono stati invece dirottati verso il più piccolo e vicino ospedale di Luino.

Sul posto anche i vigili del fuoco – che hanno bonificato l’area dai detriti delle auto – e i carabinieri di Luino, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.