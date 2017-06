Incidente stradale a Cazzago Brabbia

Grave incidente stradale alle ore 22:30 sulla strada provinciale 36 nel comune di Cazzago Brabbia.

Per cause ancora in fase di accertamento, tre autovetture si sono scontrate, nell’impatto un fuoristrada si è capovolto sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Ispra e Varese con due autopompe, hanno messo in sicurezza gli autoveicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore .