Incidente stradale nella notte, forse una corsa clandestina all’origine dello schianto

Bisuschio, incidente stradale 18 giugno 2017

All’origine dell’incidente che si è verificato in via Mazzini a Bisuschio nella notte tra sabato e domenica ci sarebbe una gara clandestina di velocità.

Galleria fotografica Bisuschio, incidente stradale 18 giugno 2017 4 di 9

La voce, che circola in paese dall’una circa di domenica notte, ora in cui si è verificato l’incidente, è confermata da testimoni oculari, ma non dalle forze dell’ordine che, comprensibilmente, mantengono il riserbo su un fatto che potrebbe avere conseguenze serie per le persone coinvolte.

Secondo il racconto di chi ha assistito all’incidente, due auto, una Renault Clio e una Peugeot 106 stavano procedendo a forte velocità in via Mazzini, in direzione di Porto Ceresio, quando una delle due ha tamponato violentemente una Polo che stava girando per immettersi in via Tasso.

La Polo, sbalzata avanti di diversi metri è finita a sua volta contro alcune auto parcheggiate, mentre la Clio ha finito la sua corsa incastrandosi in una stradina laterale.

Quattro le persone coinvolte, una ragazza di 18 anni, un ragazzo di 21, un uomo di 29 e una donna di 28. I feriti, tutti in condizioni non gravi, sono stati soccorsi dai mezzi della Croce Rossa Valceresio e di Sos Malnate, supportati da un’auto medica del 118, e portati all’Ospedale di Circolo di Varese per accertamenti.

A destare preoccupazione, inizialmente, le possibili conseguenze per la donna di 28 anni, in attesa di un bambino, che era a bordo della Polo, ma i controlli effettuati dai sanitari avrebbero escluso rischi per la futura mamma e il bimbo, a parte, ovviamente, il grandissimo spavento.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno rimosso i veicoli e messo in sicurezza la strada, e i Carabinieri a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente.