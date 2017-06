Incidente sulla 336, code e rallentamenti

polstrada foto

Traffico in tilt questa mattina prima delle 8 lungo la strada statale 336 della Malpensa per via di un incidente stradale.

Lo contro, dove sono rimasti coinvolti diversi veicoli, non sembra essere grave, anche se a risentirne è stato il traffico della mattina.

L’incidente è avvenuto in direzione Magenta prima del T1, fuori dalla galleria.

Sul posto sono arrivati diversi messi dei vigili del fuoco, oltre ad ambulanza e automedica: sarebbero due le persone coinvolte, soccorse dal un mezzo della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio.