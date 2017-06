Incidente sulla Sp57 Gazzada-Ponte di Vedano

Ribaltamento con feriti sulla Sp57 Gazzada-Ponte di Vedano, all’altezza del bivio di Lozza.

Il traffico è fortemente rallentato in entrambe le direzioni (senso unico alternato).

Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Un’auto si sarebbe ribaltata nella rivetta a fianco della strada. Il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica, in codice rosso, ma le persone ferite non sarebbero in gravi condizioni.