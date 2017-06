Incidenti a raffica di prima mattina sulla strade varesine

Foto varie

Una mattinata iniziata male, quella odierna, con una raffica di incidenti stradali che ha impegnato i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine in diverse località della provincia.

Il primo incidente all’alba, a Cunardo, sulla Varesina dove attorno alle 5 e mezza un ragazzo di 20 anni è uscito di strada con la sua auto andando a sbattere contro un muro. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e Sos Cunardo.

Un’ora e mezza dopo, a Varese, una donna è rimasta coinvolta poco dopo le 7 in uno scontro auto moto, in via Bassi. Anche per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma in codice verde.

Alle 7.54 a Olgiate Olona è toccato ad un anziano ciclista. In via per Fagnano Olona, all’altezza del civico 52, un uomo di 79 anni è stato investito da un’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio.

Infine poco dopo le 8, a Somma Lombardo, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, in Corso Repubblica, davanti al civico 144. Ferito, ma non gravemente, un ragazzo di 18 anni. Le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso.

(articolo aggiornato alle 8.35 di giovedì 15 giugno)