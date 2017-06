Incidenti stradali, due motociclisti feriti

Le foto di Malnate

Inizio di settimana e di mattinata pesante per la sicurezza stradale in provincia di Varese: sono due, e in concomitanza temporale, gli incidenti stradali da segnalare questa mattina, lunedì 19 giugno.

Il primo in ordine di tempo è avvenuto aBusto Arsizio. Erano da poco passate le 6.30 quando si è verificato l’incidente in via Magenta dove a rimanere ferito è stato un uomo di 59 anni soccorso da automatica e ambulanza della Cri di Busto che l’ha trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia per rilevare i dati del sinistro.

Neppure passata una mezzora e ancora sirene, questa volta a Comerio, lungo la strada statale 394 – quella che parte da Varese e arriva fino in Valcuvia – . Qui il ferito ha 60 anni ed è stato medicato da un’ambulanza dell’Sos di Travedona e portato all’ospedale in codice giallo. A rilevare l’incidente i carabinieri.