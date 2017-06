Inizia la festa patronale, tanti eventi e molta beneficenza

Foto varie

A partire da giovedì 15 giugno presso la parrocchia di Ternate cominciano gli eventi in occasione della festa patronale del paese. Una fitta programmazione che, come negli anni scorsi, devolverà parte del ricavato a quattro associazioni: l’Associazione ” Famiglie insieme”, l’associazione ” Campo la meta”, l’associazione “Tog Togheter to go” e l’Istituto Mater orphanorum di Comabbio.

Ecco il programma degli eventi:

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

Ore 20.30 messa

GIOVEDI’ 15 GIUGNO

Ore 19.00 Serata panzerotti + ( panino con salamella, patatatine, piadine, gelato )

Ore 20.30 Church talent

(apriranno le ginnaste del lago con un balletto)

VENERDI’ 16 GIUGNO

Ore 19.00 Serata fritto misto + ( panino con salamella,patatatine, piadine, gelato )

Ore 20.30 Messa

Ore 21.30 Spettacolo musicale di Alessandro e Massimo

SABATO 17 GIUGNO

Ore 10.00 Torneo di pallavolo

Ore 17.00 Dimostrazione delle Ginnaste del Lago

Ore 18.00 Musica con i “Basket Bounce” che accompagneranno la cena con musica Jazz

Ore 19.00 Serata Gnocchi ( tre sughi )+ ( panino con salamella, patatatine, piadine, gelato )

Ore 21.30 Spettacolo dei Tanto per gioco “Aggiungi un posto a tavola”

DOMENICA 18 GIUGNO

Ore 11.00 Santa messa

Ore 12.30 Pranzo comunitario

Ore 17.00 Per i bambini mago Walter Maffei e Didi Mazzilli ( personaggio di Colorado)

Ore 20.30 Processione

Chiusura della festa