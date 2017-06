Insulti a Donnarumma in tutto il Retrostazione

Uno striscione e tanti graffiti per contestare la scelta di Gianluigi Donnarumma in merito al mancato rinnovo con il Milan.

Un duro attacco al portiere è andato in scena stamattina a Saronno dove residenti ed automobilisti di passaggio nel quartiere Retrostazione hanno trovato la zona ricoperta di graffiti.

Almeno una ventina le scritte, realizzate con vernice spray rossa e marrone, con il soprannome Gigio o il cognome del calciatore associato ad un pesante insulto. Nello specifico uno striscione è stato posizionato in via Amendola mentre i graffiti sono stati realizzati in via Varese, viale Escrivà e via Primo Maggio. Il blitz realizzato nella notte ha catturato l’attenzione di molti saronnesi che hanno condiviso foto e commenti, a favore del portiere ma anche del blitz, su diversi social network.