Internet ha cambiato il mondo? Viaggio in Nicaragua ed Ecuador

Internet ha cambiato il mondo? È la domanda che sta alla base del progetto di realizzare un docufilm dal titolo Digitalife che Varesenews ha avviato da qualche mese e che andrà avanti per tutto il 2017. Il direttore Marco Giovannelli, proprio per cercare una risposta a questa domanda, ha compiuto un viaggio in una delle parti più povere del mondo, per capire se anche lì, come da noi, Internet e il digitale hanno cambiato la vita delle persone.

