Intervento dell’elisoccorso in Via Montenero

Intervento dell’elisoccorso e del 118 in Via Montenero, a Brebbia. Nella via dove trova sede anche il Cotonificio Albini un uomo è stato soccorso, probabilmente per un malore, e trasportato in ospedale in codice giallo.

L’elisoccorso è atterrato nel vicino campo sportivo del paese mentre le ambulanze del 118 si sono recate sul posto. Il dispiegamento dei mezzi di soccorso è stato avvertito da molti in paese che hanno segnalato l’accaduto.