Investe ciclista e scappa. Si costituisce il mattino dopo

Si è presentato stamattina alla caserma dei carabinieri di Gorla Minore l’albanese che ieri sera ha investito un ciclista senza fermarsi per prestargli soccorso.

L’incidente è avvenuto alle 21,30 in via Tobler. Qui la Peugeot guidata dall’albanese ha colpito la bicicletta di un 40enne solbiatese finito a terra. Dopo l’impatto l’auto ha ingranato la marcia e si è allontanata mentre un giovane che stava passeggiando con il proprio cane ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto un’ambulanza che ha portato il ciclista all’ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita ma avendo riportato diverse fratturi agli arti superiori e alla colonna vertebrale per lui è iniziato un lungo periodo di cure e riabilitazione. I carabinieri, una pattuglia della compagnia di Busto, hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità del conducente della vettura. Ma lui si è presentato stamattina alla caserma dei carabinieri di Gorla Minore portando anche la vettura protagonista del sinistro. Per lui una doppia denuncia: per omissione di soccorso e perché presente irregolarmente sul territorio nazionale.