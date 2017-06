Johnson e Ambrosetti i migliori “sotto le stelle”

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Doppietta targata Runner Varese nella 4a edizione della “Gavirate sotto le stelle”, tappa settimanale del circuito del Piede d’Oro e primo appuntamento serale della stagione.

Sabato 17 la gara intitolata alla memoria di Marco Zaninelli è stata vinta da Ernest Johnson Nti, origini ghanesi e presente varesotto, che ha preceduto sul traguardo gaviratese il compagno di colori Fouad Touti. Per Johnson Nti è la prima vittoria stagionale all’interno del Piede d’Oro.

Il podio maschile è stato completato da Giuseppe Bollini (Circuito Running) che si è messo alle spalle la coppia della Whirlpool formata da Marco Tiozzo e Rachid Argoub.

La prova femminile ha visto sul gradino più alto del podio la “solita” Sabina Ambrosetti, anche se la campionessa della Valbossa stavolta è stata insidiata da vicino da Rosanna Urso (Athlon Runners), che ha chiuso immediatamente alle sue spalle. Più staccata la terza donna al traguardo, Elena Soffia (Cassano Magnago). A seguire Antonella Panza (Whirlpool) e Nadia Guffanti (Team Di-Bi).

Archiviata la gara di Gavirate, il Piede d’Oro scalda i motori per il prossimo appuntamento che si terrà domenica 25 giugno ad Arcisate con la “Quater pass per Arcisà”, prova che vale per la classifica del Top PdO.