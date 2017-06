Juventus – Real Madrid, i maxi schermi per seguire la finale

C’è grande attesa per la gara di Cardiff di sabato 3 giugno. Al Millennium Stadium saranno di fronte Juventus e Real Madrid per la finale di Champions League.

In provincia saranno diversi i maxi schermi che proietteranno la partita. Ecco dove:

VARESE – SCHIRANNA

Alla Festa de L’Unità alla Schiranna sabato 3 giugno si potrà vedere la finale di Champions League sul maxischermo allestito per l’occasione. Previsto un menù calcistico. Se vince la Juve promettono birra gratis per tutti.

Unibirra di Calcinate del Pesce: menu apposito (con birra) a 14 euro.

ARCISATE

Maxi schermo hd. Stinco e patate al forno 10 euro. Tutto al Bar Stazione

BESANO

Dalle 18:00 in poi si griglia….e poi si tifa! Se in piedi non vuoi mangiare un tavolino devi prenotare 0332-916085. A Brothers Cafè di via Franzosi.

BREBBIA

In occasione della quarta edizione di “Costine alla Spina”, evento organizzato dalla Polisportiva Roncherese! Ci trovate a Brebbia in via Donizetti 7Alla festa “Costine alla Spina” alla Polisportiva Roncherese

BREZZO DI BEDERO

Presso tensostruttura di via Manzoni. Servizio bar e tanto tifo

BUSTO ARSIZIO

Al Museo del Tessile. Ingresso gratuito con stand gastronomico

CASTELVECCANA

Proloco Castelveccana, Installato in frazione Caldè

GAVIRATE

Villa Cocca. 10 Euro drink incluso

A Oltrona al Lago, al Parco 5 Piante, alla Festa delle Ciliegie

MARNATE

Ben tre i maxi schermi a Marnate: in piazza organizzato dalla Pro Loco, al Red Bar e al Simpaty bar

TERNATE

Parco di Ternate, dove sabato sera sarà possibile mangiare, ascoltare buona musica e guardare la finale di Champions League sul maxischermo grazie alla due giorni organizzata dai Betty Boys.

UBOLDO

Lo Juventus Club organizza alla sede dell’Acli. È gradita la prenotazione: 3477518382