La biblioteca comunale chiude dal 21 al 30 giugno

Vedano Olona - Biblioteca, nuovo allestimento

Dopo il primo intervento di ristrutturazione dell’estate scorsa, la Biblioteca comunale di Vedano Olona chiude di nuovo per una decina di giorni per il rinnovo di tutti gli arredi e gli allestimenti che non erano stati cambiati nel 2016.

La Biblioteca resterà chiusa da mercoledì 21 giugno a venerdì 30 giugno.