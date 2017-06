“La bici è libertà e permette di viaggiare come nessun altro mezzo fa”

Evento organizzato e promosso insieme a Varese Sport Commission

Una vita in sella alla bicicletta, su e giù per la provincia di Alessandria. Quell’amore per le due ruote nato in gioventù per necessità, si è trasformato in uno stile di vita per Claudio e Daniela, aderenti alla sezione cittadina di Fiab Ciclocittà, sempre pronti ad aggregarsi alle iniziative promosse a livello nazionale: « Ho iniziato quando ero bambina perché non avevo alternative – spiega Daniela – Poi, quando ho incontrato mio marito, quella passione si è trasformata nella nostra filosofia di vita. Ora abbiamo anche una figlia di dodici anni e le nostre vacanze sono sempre in sella alla due ruote. Solo così si può scoprire il territorio, apprezzarlo nella sua essenza profonda».

La bicicletta è un simbolo di libertà: « Quando pedali vai senza limiti o preoccupazioni – aggiunge Claudio – Scopri luoghi, ammiri paesaggi, ti tuffi nella cultura. Questo mezzo di trasporto non ha paragoni, concede vantaggi che nessun altro può dare».

Viaggiare, però, può riservare qualche amara scoperta: « Certo, Varese città non è certamente a dimensione di ciclista, ma il suo territorio merita perché paesaggisticamente è bellissimo».