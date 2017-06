“La carta non morirà” e la Arti Grafiche Alpine investe 2 milioni di euro

Italo Tagliabue presenta la nuova Komori, una macchina per la stampa ad altissima qualità per rilanciare l'azienda bustocca

C’è chi crede nella stampa a tal punto che ha deciso di mettere una fiche da 2 milioni su un nuovo macchinario. Il sogno di Italo Tagliabue, patron della Arti Grafiche Alpine, può continuare grazie ad una scommessa su un nuovo macchinario molto costoso per la stampa grafica dalla tecnologia innovativa e che viene dal Giappone.

Galleria fotografica Arti Grafiche Alpine innova con un nuovo macchinario 4 di 10

Dalla cartoleria del nonno Giuseppe in via Milano, aperta all’inizio del ‘900, alla nuova Komori che fa bella mostra di sé nell’azienda di famiglia di via Luigi Bellotti ne è passata di carta tra le mani della famiglia che oggi si prepara ad inserire in azienda la quarta generazione con i figli Riccardo e Vittoria.

La presentazione del nuovo macchinario si è svolta questa mattina (giovedì) nel capannone che sorge nel bel mezzo di una zona residenziale nel quartiere San Giuseppe alla presenza di molti clienti, amici, parenti e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale tra i quali il sindaco Emanuele Antonelli e gli assessori Ferrario e Arabini.

«Con questo importante investimento vogliamo entrare nel gotha della stampa – ha dichiarato un emozionato Italo Tagliabue – ringrazio i miei figli, mia moglie e i miei collaboratori per il grande contributo che fanno ogni giorno a questa azienda».

La Arti Grafiche Alpine nasce nel 1968 e oggi l’azienda, con i suoi 2mila metri quadri e 33 dipendenti, continua a crescere e a guardare al futuro senza dimenticare la sua storia ultracentenaria. Oggi ha clienti di livello mondiale come Coca Cola e Sca (multinazionale dell’igiene). Il segreto? «Essere sempre all’avanguardia e attenti ai cambiamenti».

Spiega Tagliabue: «Komori nel 2013 mi ha proposto di sostituire il loro impianto a 5 colori, installato in AGA, con un nuovo impianto sempre a 5 colori usato, ma con un sistema di stampa da loro brevettato, la H-UV. Abbiamo accettato e ciò ci ha permesso di conoscere a pieno le potenzialità della nuova tecnologia senza effettuare un investimento invasivo, ma che ci ha consentito di fare tanta sperimentazione. Arti Grafiche Alpine ha potuto così provare la nuova tecnologia valutandone appieno tutte le potenzialità».

La qualità del macchinario? La versalità: «H-UV Komori, infatti, stampa dalla carta leggera, al cartone, alla plastica – continua il titolare di AGA – è sufficiente cambiare in automatico gli spessori e inserire il materiale che si vuole stampare e si passa da un materiale ad un altro. Come ogni macchina di ultima generazione, inoltre, ha tempi di avviamento molto ridotti, l’inserimento automatico delle lastre e la lettura automatica del colore. Essendo un sistema di stampa H-UV a freddo che sfrutta molto l’alta reattività dell’inchiostro, è adattissima per stampare i diversi tipi di materiale».

Il segreto per un investimento così importante in tempi di crisi? «Investire – risponde sicuro Tagliabue – nel nostro settore comporta l’esborso di cifre importanti, non è, quindi, facile rimanere aggiornati alle nuove tecnologie. Sappiamo che, per essere competitivi dobbiamo proporre ai nostri clienti sempre nuove soluzioni: ritengo che sia il modo per superare i momenti di crisi».

Anche il sindaco Antonelli ha voluto fare un grande in bocca al lupo alla Arti Grafiche Alpine «per l’importante investimento in tecnologia che assicura un vantaggio competitivo importante – ha detto il primo cittadino che poi ha ringraziato – grazie a Italo, che conosco da sempre, per aver confermato il grande spirito imprenditoriale dei bustocchi».