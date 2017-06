La cena rinascimentale fa il tutto esaurito

E’ una storia lunga cinque secoli quella di Santa Maria Assunta a Busto Arsizio. Per ricordare il 1517, anno della fondazione, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il distretto urbano del commercio Enaip e Panificio Marmonti ha organizzato una “cena rinascimentale” con menù studiato per l’occasione e tanto di camerieri in costume d’epoca realizzati dall’Acof Ola Fiorini e dal Club Boschessa. Non potevano mancare le visite guidate al santuario con il Servizio di didattica museale territoriale.

Oltre trenta ragazzi dell’Enaip si sono occupati del servizio e della cucina, allestendo fin dal pomeriggio la lunga tavolata allestita in via Cavour.