La città inaugura il pozzo Valgella

Foto varie

L’amministrazione di Somma Lombardo inaugura il Pozzo Valgella, monumento, patrimonio storico e culturale, che è stato possibile recuperare grazie all’Associazione I Love Somma.

L’appuntamento è fissato per il 10 giugno, a partire dalle ore 19 in una serata che prevede anche la possibilità di cenare in compagnia e assistere a due spettacoli teatrali a cura della Nuova Compagnia Anni Verdi, uno dei quali nasce dal laboratorio dei ragazzi 2017.

La storia del pozzo è che è stato un simbolo e cuore della vita del paese fin dal lontano 1231, anno che porta scolpito nel sasso, data presunta della sua realizzazione. È stato per secoli sorgente di acqua potabile eccellente e continua, al punto che nell’atto che sanciva la divisione dei beni tra i fratelli Guido e Francesco Visconti, il pozzo rimane ad uso ‘promiscuo’ (Melzi, 1880). In seguito il pozzo fu rimosso dal centro dell’omonima piazza, che ne ha conservato il nome fino ad oggi, perché soppiantato dall’arrivo nelle nostre case dell’acqua potabile.

Ora è il momento del recupero: «Cambiano i tempi e il recupero della memoria storica è diventato un imperativo, per chi non vuole dimenticare le proprie radici. La proposta – racconta l’assessore raffaella Norcini – è giunta all’Amministrazione comunale sottovoce, con il timore di aver fatto negli anni un atto improprio tenendo le spoglie del vecchio pozzo fra mura domestiche. L’Assessore Piantanida però ha accolto con gioia l’idea e si adoperato affinché il pozzo possa tornare a essere segno visibile di una sorgente preziosa. L’Associazione I Love Somma se ne è fatta carico e donato la posa alla città. Altro segno dei tempi che cambiano, insieme alla speranza che sempre più cittadini sentano la responsabilità della tutela del patrimonio comune. Un ringraziamento particolare alle Associazioni e ai Commercianti che non hanno esitato a collaborare per la buona riuscita, in particolare alla Pro Loco Somma per il supporto logistico, e a tutti i privati che hanno contribuito: l’impresa edile Altomari Francesco, la Naturcoop, Bramante Model&Service s.r.l.»