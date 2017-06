La classe perde due scolari e fa loro la festa d’addio

Foto varie

Quanta umanità ci insegnano i bambini, sinceri, diretti, leali. Vale la pena quindi pubblicare per esteso questa bella lettera di un padre che ringrazia gli amici del figlio e le maestre per aver organizzato una festa di addio per due amici che il prossimo anno scolastico non saranno più in classe con gli altri.

È una manifestazione del bene, che serve più di mille lezioni sulla vita e che spiega in maniera semplice cos’è l’amicizia.

E c’è da scommettere che l’anno prossimo la festa si ripeterà. (ac)