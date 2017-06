La Coldiretti lancia l’allarme siccità: “A rischio frutta, ortaggi e formaggi”

siccita prima

Varese sempre più a secco. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti provinciale su dati Ucea, l’Ufficio Centrale per l’Ecologia Agraria, che stima come negli ultimi 4 anni, sotto il Sacro Monte, le precipitazioni siano calate del 30,4%.

«Dati che non possono far altro che destare preoccupazione, questi — spiega il Presidente della Coldiretti Varese Fernando Fiori —. Negli ultimi anni si registra un vero e proprio problema siccità che ha colpito anche i nostri territori, notoriamente tra i più piovosi d’Italia. I danni recati all’agricoltura da questa mancanza di acqua si sono fatti sentire già negli anni passati, e se la situazione non dovesse migliorare potrebbe replicarsi anche quest’estate, mettendo così a rischio la produzione di ortaggi e di frutta, ma quella di fieno per l’alimentazione degli animali per la produzione di latte per i grandi formaggi tipici del territorio come il Gorgonzola, prodotto anche qui da noi. Un’altro problema di questo clima tropicalizzato è dato dall’arrivo degli acquazzoni con forti grandinate tra un periodo di siccità e l’altro, che causano altri danni».

Nel Varesotto il livello di piogge è infatti passato dai 1001,8 millimetri caduti nel 2013, ai 696,9 del 2016, con un picco negativo registrato nel 2015 di 644,0 millimetri.

«Il problema della siccità — continua il Presidente Fiori — ci deve spingere a ragionare anche su altri temi connessi, come quello del prezzo dell’acqua potabile per le aziende agricole che, qui da noi, è equiparato all’uso urbano. E che forse, sarebbe giusto rivedere».