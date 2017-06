La comunità piange i suoi cari

.

“Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire non ha ancora iniziato a vivere” (Martin Luther King)

La scorsa settimana Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Luino ha salutato Adamo Franchi, conosciuto da tutti come “Wandamo, il re del jeans” mentre Besano piange la prematura scomparsa di Italo Zottola, ricordato come un uomo buono e con tanti amici, che ora veglierà sui suoi affetti dall’alto dei Cieli.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Giuseppe Milani, Fiorenzo Berlusconi, Giuditta Rigolio, Renzo Ribolzi, Edvige Di Ventura, Giuseppe Novario, Rosaria Minichino, Alfredo Ghisalberti, Carmen Forgiarini, Rosa Marcora, Vittorina Lena.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di la,sciare un ricordo.