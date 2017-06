La comunità piange i suoi cari

.

“Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire non ha ancora iniziato a vivere” (Martin Luther King)

La scorsa settimana Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

La provincia e in particolare il personale della Aat 118, del Nue 112 e la Direzione di Areu, salutano la prematura scomparsa di Francesco Andreotti, che veglierà sui suoi cari dall’alto dei Cieli.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Cesare Torriani, Galantina Passi, Ida Mella, Elvezio Casati, Silvana Pellizzon, Franca de Simoi, Anna Maria Cois, Mario Franchini, Margherita Caro.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di la,sciare un ricordo.