La customer experience è la nuova arena competitiva

Lunedì 12 giugno dalle 17 alle 19 a Milano presso il Four Seasons Hotel, Kpmg in collaborazione con Harvard Business Review Italia, presenterà la ricerca “Global Ceo outlook survey” in occasione del convegno “L’era della customer experience. Come costruire esperienze memorabili per fidelizzare i clienti“.

La customer experience è dunque la nuova arena competitiva e primo vero asset distintivo di un brand. La chiave del successo di un business consiste nell’offrire esperienze di acquisto personalizzate, semplici, attraverso una comunicazione empatica e trasparente. Una consapevolezza che inizia a farsi largo tra il top management delle aziende.

Per questo Kpmg ha deciso di lanciare anche in Italia una nuova linea di servizi dedicata alla customer experience che valorizza un importante set di competenze e una innovativa metodologia sviluppata a livello internazionale su questi temi. La campagna marketing prevede la presentazione dei risultati di una survey originale realizzata sul mercato italiano intervistando un campione di 2.500 persone che hanno espresso la loro opinione sulla Customer Experience offerta da ben 150 aziende attive in Italia.

I risultati della ricerca saranno discussi con i top manager di alcuni brand d’eccellenza tra cui: Fabrizio Bona, responsabile commerciale di NTV, Andrea Tremolada, ceo di Geox , Paolo Di Grazia, vice direttore generale, Fineco, Giacomo Trovato, director consumer electronics Italia e Spagna, Amazon, Francesco Gallucci, vice presidente e direttore scientifico di Ainem (ssociazione Italiana Neuromarketing), Paolo Capaccioni, Kpmg.