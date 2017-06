Il Comune dice no alla festa dell’ultradestra a Cassano

luoghi cronaca

La festa dell’ultradestra di Lealtà e Azione fa tappa a Cassano Magnago. È questo il luogo scelto dal gruppo della destra radicale e nostalgica, con simpatie neonaziste: una due giorni – venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio – che avrebbe dovuto essere ospitata all’area feste di Sant’Anna, spazio del Comune di Cassano. Il Comune, in extremis, ha bloccato l’autorizzazione.

La “festa del sole” – che si ispira a mitologia e simbolismo germanico – è un evento annuale, che viene organizzato sempre con modalità sotterranee, informando all’ultimo sul luogo dell’evento.

Il Comune l’ha scoperto solo stamattina, con una certa agitazione anche nelle file della maggioranza di centrodestra, per l’inatteso scivolone. «La richiesta dell’area ce l’hanno fatta ai primi di giugno, ma come festa privata per addio al celibato e compleanno» spiega il sindaco Nicola Poliseno, che guida una civica di centrodestra. In realtà l’autorizzazione non era stata ancora rilasciata, assicura il sindaco, quindi non è passo indietro: «Il modello non era stato complicato correttamente, quindi era stata “congelata”. Oggi, grazie alle segnalazioni, è emerso il problema, che è prima di tutto di trasparenza e di chiarezza: per questo l’area non è stata concessa, la pratica si chiude qua. La prima motivazione è la non corrispondenza tra la dichiarazione e le finalità reali, che oltretutto sono in contrasto anche con il nostro Statuto comunale» (che recita: “Il Comune riconosce l’alto valore civico della lotta di liberazione contro il fascismo, condannando e combattendo anche le altre forme di dittatura: politiche e religiose”).

Niente festa, dunque, almeno non autorizzata. Il Comune ha informato anche le autorità di pubblica sicurezza, mentre nel frattempo la questione ha iniziato a rimbalzare sui social. Plaude alla decisione anche l’opposizione, che raccomanda però – dice Tommaso Police, Pd – «più attenzione da parte degli uffici e dell’amministrazione».

Il gruppo di Lealtà e Azione è un gruppo dell’ultradestra fascista, con simpatie naziste e antisemite. Tra i loro miti – citati nella loro summa ideologica – ci sono anche Leon Degrelle (belga che fu alfiere del nazismo nell’area francofona: partito da posizioni fasciste, finì addirittura a massacrare i suoi “rexisti” considerati troppo deboli) e il “capitanul” rumeno Corneliu Zelea Codreanu, nazionalista e antisemita.