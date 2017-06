La Finestra in festa, un weekend da non perdere

la festa sociale nell'associazione di Malnate

Appuntamento fisso di inizio estate a Malnate è la festa de “La Finestra”. L’associazione malnatese di inserimento sociale dei disabili aprirà le porte della propria sede di via Di Vittorio da venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Si parte nella serata di venerdì 23 con la cena, ormai appuntamento fisso, con Chef Barzetti. Il famoso cuoco verrà assistito dai ragazzi dell’associazione per comporre il menu. Le prenotazioni per questa serata dovranno pervenire obbligatoriamente non oltre martedì 20 giugno. Il costo per la cena con lo Chef sarà di 30 € per gli adulti, 10 € per i bambini, con un menu a loro dedicato.

Sabato sera cena dalle ore 20.00 con polenta e zola, polenta e luganega, frittura di pesce e grigliata di carne. Dalle 21.00 musica live con Alex.

Domenica apertura alle 11.00 con la Messa. Dalle 12.30 pranzo con grigliata di carne, arrosto, frittura di pesce e lasagne. Alle 16.00 karaoke, alle 20.00 cena con fritto di pesce e serata danzante con Giorgia Tajè & Friends. L’estrazione dei biglietti sarà alle ore 22.00.

Per informazioni e prenotazioni: 0332428604