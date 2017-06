“La firma dell’accordo fiscale sui frontalieri non è all’ordine del giorno”

Lavoratori frontalieri

Il CSIR Ticino-Lombardia-Piemonte è stato ricevuto questa mattina dalla Segreteria del premier Gentiloni in una riunione che ha avuto a tema l’Accordo fiscale dei lavoratori frontalieri.

“Il Consiglio intersindacale – spiegano i rappresentanti del sindacato Ocst – ha ricevuto la rassicurazione che ad oggi la firma del nuovo Accordo non è all’ordine del giorno e non lo sarà fino a quando non cadranno le iniziative politiche volte a stimolare le tensioni contro i lavoratori frontalieri. In questo senso la recente raccolta di firme del partito UDC contro la libera circolazione delle persone non ha di certo aiutato a rasserenare il clima”.

Il CSIR ha poi ricevuto la garanzia che verrà data continuità al lavoro congiunto nei tavoli ministeriali con il sindacato anche nell’ottica della stesura di uno Statuto per tutti i lavoratori frontalieri.