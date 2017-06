La graffiti art al Temporary Workspace con Indigoism&Stuer

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il Temporary Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport si apre al mondo dei graffiti con la mostra Double Trouble. Indigoism&Stuer realizzata in collaborazione con l’Associazione WgArt.it e Sub Strato di Varese, in corso dal 15 giugno al 2 luglio 2017.

In mostra una selezione di opere di due artisti con un background molto simile: entrambi abbracciano l’arte, molto giovani, entrando nel mondo dei graffiti. Iscritti all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, l’uno con indirizzo in pittura, l’altro grafica dell’arte, cominciano a delineare i loro stili artistici.

Nascono due personalità artisticamente opposte: Indigoism più improntato alla pittura informale, caratterizzata da un segno libero ed espressivo, grazie all’utilizzo di pennelli e colori ad olio; Stuer più vicino al mondo della grafica d’arte e all’illustrazione, con soggetti reali e tecniche di stampa variegate.

La mostra invita a uno stimolante confronto tra i due artisti in un dialogo tra diverse espressioni che nascono dallo stesso ambiente ma che hanno trovato una loro specifica ed originale cifra stilistica.

Stuer nasce a Varese nel 1994. Sin da piccolo si avvicina al mondo del disegno che diventa una presenza costante nelle sue giornate. Intorno al 2008 inizia ad appassionarsi al mondo dei graffiti e successivamente decide di inscriversi all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Oggi frequenta il terzo anno del corso di grafica d’arte, ambiente che gli ha permesso di entrare in contatto e sperimentare diverse tecniche artistiche. Il suo lavoro oltre all’illustrazione classica e digitale, spazia dalla xilografia alla serigrafia, passando per l’incisione e la litografia.

Indigoism nasce a Varese nel 1993. Si avvicina da giovanissimo, inizialmente tramite la scena dei graffiti, al mondo dell’arte. Studia grafica e fotografia alle superiori, per poi iscriversi al corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si può considerare un artista eclettico: le sue opere spaziano dall’illustrazione, alla fotografia, dalla pittura informale a quella astratta. Con il passare del tempo acquisisce una buona visione di insieme e comincia a creare una sorta di “paesaggi mentali”: giocando con Il posizionamento delle forme e dei colori, crea qualcosa di astratto ma che, osservato più attentamente rimanda a qualcosa di conosciuto.

Inaugurazione giovedì 15 giugno ore 19.00. Seguirà aperitivo (€ 10.00).

DOUBLE TROUBLE

INDIGOISM & STUER

15 GIUGNO – 2 LUGLIO 2017

Temporary Workspace

Novotel Milano Malpensa Airport

Via Al Campo, 99 – 21010 Cardano Al Campo (VA)

Telefono: 0331 266611

Inaugurazione 15 giugno 2017 ore 19.

Tutti i giorni 9.00 | 20.00